Ursberg

12:30 Uhr

Die Reithalle des Dominikus-Ringeisen-Werks wird abgerissen

Plus Außerdem stimmt der Gemeinderat Ursberg der Haushaltsplanung für den Kindergarten St. Lucia zu und die Pfarrkirche bekommt einen Zuschuss zu den Baukosten.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Der Haushaltsplanung 2023 für den Kindergarten St. Lucia stimmte der Gemeinderat Ursberg einhellig zu. Die Summen lägen, so Bürgermeister Peter Walburger, im Bereich der Vorjahre. Den veranschlagten Ausgaben in Höhe von 756.000 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 742.000 Euro gegenüber. Auf zwei Positionen gebe es laut Walburger Unwägbarkeiten. Zwar seien die gestiegenen Energiekosten berücksichtigt, 29.100 Euro (2023) statt 7500 Euro (Ansatz 2022), doch könne derzeit nicht beurteilt werden, ob der Ansatz realistisch sei. Bei der zweiten Position handle es sich um die Personalkosten. Hier müsse man das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst abwarten.

