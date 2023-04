Hohes Niveau beim diesjährigen Abiturkonzert in Ursberg

Einige Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums wählen Musik als Abiturfach. Vor den Prüfungen zeigen sie bei einem Konzert ihr Können.

Die Schülerinnen und Schüler des Additums Musik und die Fachschaft Musik luden alle Musikliebhaberinnen und -liebhaber zu einem besonderen Ereignis ins Ringeisen-Gymnasium der St. Josefskongregation: Anlässlich des bevorstehenden Abiturs und der damit verbundenen praktischen Prüfung im Fach Musik präsentierten die Prüflinge ihre Wertungsstücke auf ihren Instrumenten.

Eröffnet wurde der Abend sehr stimmungsvoll in der Kapelle St. Josef. Dort zeigte Lisa Mittermeier ihr Können auf der Orgel mit der Bach-Choralbearbeitung „Wenn wir in höchsten Nöten sind“. Im Anschluss wechselte das Publikum in den Ringeisensaal, da dort bereits das Oberstufenorchester unter der Leitung von Mathias Jannetti auf seinen Einsatz im Stück „Flute Royal“ wartete. Die Solistin Lena Miller überzeugte in diesem Stück mit ihrem sehr gefühlvollen Vortrag.

Oberstufenorchester Ursberg und Solisten erhalten frenetischen Applaus

Mit einer schwungvollen, dynamischen und überaus synchronen Darbietung brillierten die Abiturienten Markus Miller und Michael Simon im „Concerto para dos trompetas“, souverän begleitet vom Oberstufenorchester. Ein weiteres Highlight konnte die Klarinettistin Helena Bäuml mit ihrer ausdrucksstarken solistischen Interpretation von „Hommage a Zoltan Kodaly“ von Béla Kovács bieten. Ebenfalls in Begleitung des Orchesters interpretierte Ferdinand Jannetti die „Latin Tuba“ agil, farbenfroh und lebhaft.

Mit dem Stück „La Flute de Pan“ von Jules Moquet bezauberte Sophie Spengler auf ihrer Querflöte die Zuhörer in einer hervorragenden Umsetzung, am Klavier versiert begleitet von Teresa Brecheisen. Einen gelungenen Abschluss des Konzerts erfuhr das Publikum durch den modernen Titel „Hip to be Square“, welchen das Oberstufenorchester zusammen mit den Solisten des Abends rhythmisch überzeugend präsentierte. Am Ende dankte das Publikum den jungen Musikerinnen und Musikern mit lang anhaltendem Applaus für diesen sehr gelungenen Konzertabend. (AZ)

