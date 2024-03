Mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ein mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer stürzt im Ursberger Ortsteil Premach und verletzt sich. Der Sachschaden liegt wohl im fünfstelligen Bereich.

Am Freitagabend gegen 20.25 Uhr hat sich in der Verlängerung der Bgm.-Kerler-Straße im Ursberger Ortsteil Premach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr laut Polizeibericht mit seinem Zweirad von Ursberg kommend in Richtung Premach und verlor kurz vor dem Ortsbeginn von Premach die Kontrolle über sein Zweirad. Dabei stieß er alleinbeteiligt gegen eine Leitplanke und einen Leitpfosten, kam im Anschluss zu Fall und verletzt sich hierbei leicht.

Auch Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach im Einsatz

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrer wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Am Motorrad, das von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An den genannten Verkehrseinrichtungen entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach war zur Absicherung und zum Binden von auslaufenden Betriebsmitteln im Einsatz. (AZ)