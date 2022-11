Ursberg/Oberrohr

vor 35 Min.

Das sind die Pläne für das Dorfgemeinschaftshaus in Oberrohr

Ein ehemals ländliches Anwesen in Oberrohr soll zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden.

Plus Warum Bürgermeister Peter Walburger die neue Einrichtung für so wichtig hält. Es ist jedoch mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Weiterhin Vorrang räumte Bürgermeister Peter Walburger dem Dorfgemeinschaftshaus Oberrohr in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein. Walburger regte an, der in der Sitzung vorgelegten Freiflächenplanung sowie der Kostenberechnung zuzustimmen und damit den Weg freizumachen für die Umsetzung des Vorhabens, wobei noch zu klären sein werde, wie viel Förderung die Gemeinde erwarten kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen