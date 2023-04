Orgelkonzert in Ursberg bringt das Publikum zum Lächeln

Freude hatten rund 70 Zuhörer am Sonntag beim Orgelkonzert in Ursberg mit Kirchenmusiker Michael Dolp und Moderator Thomas Bäurle.

Im Rahmen des musikalischen Frühlings war am Sonntag ein Orgelkonzert mit schwäbischen Komponisten in der Ursberger Pfarrkirche St. Johannes Evangelist zu hören.

Festliche Klänge mit dem typisch schwäbischen warmen Klang der historischen Holzhey-Orgel aus dem Jahr 1776 erklingen im Praeludium zu Johann Speths Magnificat, der seinerzeit Domkapellmeister in Augsburg war. Über einem Orgelpunkt erhebt sich darauf gravitätisch eine Toccata von Johann Ernst Eberlin. Im Laufe des Konzerts setzt Michael Dolp mit kurzen, scherzhaften Stücken wie „Die Henne“ von Pater Ludwig Zöschinger (Burtenbach) den knapp 70 Besuchern ein Lächeln ins Gesicht.

Konzert in Ursberg: Anekdoten zu den Komponisten streut Thomas Bäurle ein

Thomas Bäurle führte mit Informationen und Anekdoten zu den damals sehr bekannten, heute jedoch meist vergessenen Komponisten, durchs Programm. So beschreibt Bäurle etwa einen Orgelwettstreit zwischen den beiden Wunderkindern Wolfgang Amadeus Mozart und Sixtus Bachmann in Biberbach bei Augsburg. Sixtus Bachmann stammt aus Kettershausen im Unterallgäu, knapp hinter der Landkreisgrenze zum Altlandkreis Krumbach. Wie aus heutiger Sicht kaum einer erwartet hätte, ging der Wettstreit der beiden Knaben damals unentschieden aus. So berichtete Wolfgangs Vater Leopold auch mit keinem Wort über den für seinen Sohn nicht so rühmlich ausgegangenen Musiker-Zweikampf.

Das musikalisch höchst interessante und auch für Sekundärwissen sehr informative Konzert wurde beschlossen mit Justin Heinrich Knechts Thema und Variation, in dem die Orgel noch mal ihre volle schwäbische Farbenpracht entfalten konnte. Das Publikum dankte den Ausführenden mit lange anhaltendem Applaus. (AZ)

