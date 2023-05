Rund 2000 Euro Schaden: Pkw wird an der Stoßstange beschädigt

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro und bittet um Hinweise.

Eine Frau stellte ihren Pkw am vergangenen Mittwoch zwischen 9 Uhr und 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Dominikus-Ringeisen-Straße ab. Als sie nach Arbeitsende wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie laut Bericht der Polizei eine Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange fest. Diese muss durch einen anderen Pkw verursacht worden sein, der zuvor auf diesem Parkplatz ausparkte. Der Schaden am Pkw der Frau wird hierbei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den Verursacher ermittelt werden. Personen, die etwas wahrgenommen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/905-0) zu melden. (AZ)