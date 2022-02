Ursberg

vor 11 Min.

Ursberg investiert in Infrastruktur, Bildung und Lebensqualität

Hier könnte in Bayersried ein neuer Dorfplatz entstehen. Darüber wird in der nächsten Ratssitzung erneut beraten.

Plus Was Ursberg sich für die nächsten Jahre vorgenommen hat und warum die Finanzplanung sich derzeit besonders schwierig gestaltet.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Kräftig investieren wird die Gemeinde Ursberg in den kommenden Jahren. Bürgermeister Peter Walburger erklärte bei der Vorstellung des Vermögenshaushaltes 2022 und des Finanzplans bis zum Jahr 2025, man habe sich einiges vorgenommen. Zwar sei die Zahl der Projekte außergewöhnlich hoch, aber man investiere mit gutem Gewissen, schließlich handle es sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensqualität für die Bürger sowie um den Ausbau der Bildungseinrichtungen. Im Haushalt 2022 könnten die Investitionen zum einen durch den Überschuss bei den Einnahmen in Höhe von 617.000 Euro, zum anderen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro finanziert werden. In den kommenden Jahren müssten Kredite aufgenommen werden, von vier Millionen Euro sprach Peter Walburger. Der Gemeinderat beschloss den Entwurf des Vermögenshaushalts mit Investitionsprogramm und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 einstimmig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen