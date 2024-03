Ursberger Rat debattiert über Grabeinfassungen

Die Räte machen sich ihre Entscheidung nicht leicht. Welche Pläne es für den Breitbandausbau in Ursberg gibt.

Ein neuer Feuerwehrkommandant in Mindelzell, Debatte um Grabeinfassungen auf dem Friedhof in Oberrohr und Breitbandausbau: Dies waren weitere bedeutende Themen im Ursberger Gemeinderat.

Feuerwehrkommandanten: Im Rahmen der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mindelzell am 1. März wurden Valentin Schmid zum Kommandanten sowie Ulrich Konrad und Michael Ott zu seinen Stellvertretern gewählt. Der Gemeinderat Ursberg bestätigte die Wahl.

Grabeinfassungen: Der Gemeinderat befasste sich mit dem Antrag, eine Grabeinfassung auf dem Friedhof in Oberrohr zuzulassen, die nicht aus Stein, sondern aus Cortenstahl gefertigt ist. Leicht machten sich die Räte die Entscheidung nicht. Konrad Bestle und Fridolin Rothermel meinten, es gebe ohnehin viele individuell gestaltete Grabstellen, da würde eine so geartete Grabeinfassung nicht weiter auffallen. Anton Jeckle riet zur Vorsicht. Mit jedem „Exoten“ werde es schwieriger, die Gestaltung der Grabmäler so zu regeln, dass sie mit der Würde des Gottesackers in Einklang sei. Irene Feistle machte darauf aufmerksam, dass nicht nur die Höhe der Einfassung, sondern auch die Dicke ein wichtiger optischer Faktor sei. Der Gemeinderat beschloss, Grabeinfassungen aus Cortenstahl bis zu einer Höhe von zehn Zentimeter über dem Erdreich und einer Stärke von drei bis acht Zentimetern zuzulassen.

Breitbandausbau: Bürgermeister Peter Walburger berichtete, dass die Firma Telekom am Breitbandausbau in Eigenregie nicht interessiert sei für Ursberg. Das Unternehmen wolle mit dem Ausbau warten, bis der Ausbau mit öffentlichen Geldern gefördert werde.