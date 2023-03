Ursberger Schwestern feiern Professjubiläum

Plus Vor vielen Jahrzehnten legten sie ihre erste Profess ab. Welche Akzente bei der Jubiläumszusammenkunft gesetzt wurden.

Vor 70, 65, 60 und 60 Jahren legten junge Frauen am Josefstag ihre erste Profess ab und entschieden sich damit, ihren Lebensweg als Ordensschwester der St. Josefskongregation im Einsatz für die Menschen, die der Unterstützung bedürfen, zu gehen. Sie teilten damit das Anliegen des Priesters Dominikus Ringeisen, der die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Ursberg und anderen Orten gründete, um Menschen Heimat zu schenken und ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Von der Notwendigkeit einer Hilfestellung für diese Menschen und deren Angehörigen erfuhr der Priester beim Beichte hören. Ringeisen gründete Ende des 19. Jahrhunderts die Schwesterngemeinschaft der St. Josefskongregation. Die Gründung einer geplanten Brüdergemeinschaft wurde ihm seitens des Staates und der Kirche verwehrt. Die Schwestern setzten sich seitdem mit Rat und Tat für die Erfüllung dieser Aufgabe in den verschiedensten Berufen ein.

Ringeisen kniete mehr als 100 Mal am Tag vor Josefs-Statue

Die Schwestern konnten nun ein besonderes Jubiläum feiern. Nicht immer war dieser Weg für Ringeisen und die Schwestern einfach. Deshalb wurde der heilige Josef, den der Priester sehr verehrte, zum Schutzpatron der Einrichtungen. Dieser Heilige schenkte Maria und Jesus die Möglichkeit, als Familie geschützt zu leben. Mehr als 100 Mal am Tag kniete Ringeisen vor einer Statue des Heiligen nieder und bat um Hilfe, die oft auf wundersame Weise folgte. So wurde diese Figur scherzhaft als „Telefonfigur zum Himmel“ benannt, wie der Zelebrant des Festgottesdienstes, Domkapitular Dr. Andreas Magg erzählte. Dem Domkapitular ist aus seinen jungen Priesterjahren Ursberg, die Kongregation und das Dominikus-Ringeisen-Werk zur Heimat geworden. Er folgte gerne der Bitte um die Gestaltung des Festgottesdienstes für die Schwestern, zu dessen Beginn dem Caritasdirektor der Diözese auch zu seiner Beförderung zum Landescaritasdirektor von Direktor Martin Riß gratuliert werden konnte.

Acht Schwestern, sieben Priester und ein Diakon standen um den Altar der Mutterhauskapelle, als sie die Bereitschaft, Gott in der Schwesterngemeinschaft weiterhin zu dienen, erneuerten. Die Jubilarinnen sind Schwestern, die sich mit Bereitschaft in verschiedenen Berufen sich in den Einrichtungen des Werkes einsetzten. Sr. M. Ludmilla Schuler band sich bereits vor 70 Jahren mit der Profess an das Leben und Wirken in der Kongregation und an Gott. Sie verwirklichte als gelernte Schneiderin und Hotelfachfrau ihren Ruf in verschiedenen Funktionen an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel dem Ursberger Klosterbräuhaus und zuletzt als Filial- und Konventleitung in Kloster Holzen.

Drei Ursberger Schwestern widmeten sich der Krankenpflege

Auf 65 Jahre Ordensleben blicken die beiden Schneiderinnen Sr. M. Ermelinde Messingschlager und Sr. M. Irmenfried Hirtreiter zurück. Sie arbeiteten viele Jahre gemeinsam mit Betreuten der Einrichtungen und für sie in ihrem Handwerk. Der Krankenpflege widmeten sich die drei Schwestern, Sr. M. Edeltraud Baumeister, Sr. M. Gabrielis Schmidt und Sr. M. Beatrix Rittler, die vor 60 Jahren Profess ablegten.

Seit 50 Jahren leben die Sr. Marion Ospald und Sr. M. Edith Schlachter als Ordensschwestern der St. Josefskongregation. Während Sr. Marion sich als Heilpädagogin im Schuldienst der Kinder annahm und später zunächst als Konventoberin in Pfaffenhausen und später im Klostermuseum Gäste über das Behindertenwerk informierte, arbeitete Sr. M. Edith nach Jahren in eine Wohngruppe als Heim- und später als Bereichsleitung Wohnen für die Menschen mit Behinderungen. Nach sechs Jahren als Generaloberin der St. Josefskongregation wirkt sie zurzeit in der Niederlassung Breitbrunn am Ammersee als Konventleiterin und ermöglicht mit religiösen Angeboten den dortigen Betreuten ein spirituelles Leben.

Das Leben des heiligen Josef in den Mittelpunkt gestellt

In der Festpredigt stellte der Domkapitular das Leben des heiligen Josef, des Priesters Ringeisen und der Schwestern nebeneinander. Sie vereint die Bereitschaft, nach innen zu hören und die Bereitschaft, Menschen beizustehen. Diese Fähigkeiten tragen zu Lebenssinn und Lebenserfüllung bei und prägen noch heute das Leben der Schwestern, wenn gleich es jetzt weniger auf der aktiven Seite geführt wird. Sie seien als Betende den heute tätigen Mitarbeiter*innen Wegbegleiter und Hilfe, so der Prediger. (AZ)