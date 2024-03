Vierjähriges Kind stürzt in Oberrohr mit Fahrrad und verletzt sich

Am Freitag verletzte sich ein vierjähriges Kind nach einem Sturz vom Fahrrad in Oberrohr. Die Hauptstraße war für etwa 30 Minuten gesperrt.

Am Freitag hat sich gegen 17.35 Uhr im Ursberger Ortsteil Oberrohr ein Unfall ereignet, bei dem ein vierjähriges Kind verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, überquerte es mit seinem Kinderfahrrad und in Begleitung eines Elternteils die Hauptstraße und blieb im Anschluss an einem Randstein hängen. Hier stürzte es und verletzte sich am Bein. Durch den Rettungsdienst wurde es in eine Klinik gebracht. Da das Kind zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug, wurden vermutlich weitere Verletzungen verhindert. Die Hauptstraße in Richtung Hagenried war für etwa 30 Minuten für den Durchgangsverkehr gesperrt. (AZ)