Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Ursberg

Am Sonntagmittag hat sich in Ursberg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein junger Autofahrer nahm einer 78-Jährigen die Vorfahrt.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.25 Uhr in Ursberg entstanden. Ein 21-jähriger Autofahrer wollte von der Faulbergstraße kommend in die Thannhausener Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 78-jährigen Autofahrerin. Der junge Mann fuhr mit seiner Fahrzeugfront in die linke Seite des anderen Wagens Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)