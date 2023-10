Beim Überholen kommt es bei Uttenhofen zu einem Verkehrsunfall

Zwischen dem Ziemetshauser Ortsteil Uttenhofen und Dinkelscherben ereignet sich ein Unfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr hat sich auf der Staatsstraße 2027 zwischen Uttenhofen und Dinkelscherben ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von circa 20.000 Euro ereignet. Ein 59-Jähriger befuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw die Staatsstraße 2027 von Uttenhofen kommend in Richtung Dinkelscherben. An der Kreuzung nach Ettelried, wollte er nach links in Richtung Ettelried abbiegen. Laut Zeugenaussagen wurde der Blinker ordnungsgemäß gesetzt. Direkt hinter diesem fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw und setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw an. Da der 59-Jährige seinen Abbiegevorgang einleitete, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw des 43-Jährigen zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Er konnte diesen wieder zurück auf die Fahrbahn lenken, kam jedoch anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Unfall waren insgesamt sechs Personen beteiligt. Eine 34-jährige Mitfahrerin im Pkw des 43-Jährigen wurde leicht verletzt und zur Abklärung in eine Klinik gebracht. (AZ)