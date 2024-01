Mann bekommt zwei Ferkel geschenkt – diese verbrennen fast

Damit die Ferkel nicht frieren müssen, installiert ein 50-Jähriger eine Wärmelampe. Das Stroh in der Gitterbox gerät in Brand. Doch die Tiere können gerettet werden.

Ein 50-jähriger Mann bekam in Waltenhausen am vergangenen Wochenende von seinen Gästen zwei Ferkel geschenkt. Die Ferkel befanden sich in einer Gitterbox mit etwas Stroh, die in einer Garage abgestellt worden war. Aufgrund der niedrigen Temperaturen und damit die Ferkel nicht frieren müssen, wurde laut Polizei über der Gitterbox laut Polizei provisorisch eine Wärmelampe aufgehängt. Am Sonntag, gegen 21 Uhr hörte ein Anwohner die Ferkel laut quietschen und schaute deshalb in die Garage. Durch einen Wärmestau an der Decke schmorte der Antrieb eines Garagentores an. Da an dem Motor die Lampe befestigt war, fiel diese nach unten und entzündete das Stroh in der Gitterbox. Die verständigte Feuerwehr konnte den kleinen Brand sofort löschen. Die Ferkel trugen Brandwunden davon und wurden vom Eigentümer in eine Tierklinik gebracht. Der Sachschaden an der Garage liegt im unteren dreistelligen Bereich. (AZ)