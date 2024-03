Generationswechsel beim Musikverein Waltenhausen

Erst 19 Jahre alt ist der neue Dirigent und außerdem gibt es zwei gleichaltrige junge Vorständinnen, die im Duo den Verein leiten.

Vorständin Andrea Schuster (Vorstand Aktivitäten außen) eröffnete die 60. Generalversammlung des Musikvereins Waltenhausen und teilte mit, dass sie sich nach zwölf Jahren Vorstandsverantwortung nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stellt.

Erstmals führte die junge Vorständin Annalena Rugel (Vorstand, Aktivitäten intern - gewählt in 2023) durch die Versammlung und übergab das Wort an Schriftführer Hans-Peter Buchberger, der verkündete, dass auch er den Posten des Schriftführers niederlegt. Erstmals trug Vorständin Gabi Miller (Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit - gewählt in 2023) den Jahresbericht des Vorsitzenden vor und reichte das Wort weiter an Markus Miller, welcher sich motiviert neu in das Amt des Dirigenten einarbeitet.

Zwei neue ganz junge Vorständinnen hat der Musikverein Waltenhausen (von links): Gabi Miller ist für die Öffentlichkeitsarbeit und Annalena Rugel für Außenaktivitäten des Vereins zuständig. Foto: Sammlung Mv Waltenhausen

Nach dem Ausscheiden von Dirigent Andreas Simnacher sowie Stellvertreteter Thomas Strobel, suchten die Waltenhauser Musiker in den eigenen Reihen nach einem Nachfolger. Miller hat im Dezember begonnen, eine halbe Probe zu dirigieren, arbeitet sich stetig ein, entwickelt sich weiter und steigert sein Wissen. Inzwischen ist er erster Dirigent und hält mit seinen 19 Jahren seit Januar den Dirigentenstab fest in der Hand. Mit seiner Stückauswahl will er Jung und Alt ansprechen, und jedem ein Lächeln entlocken, wenn er von der Bühne oder Probe geht.

Jugendleiterin Ulrike Huber setzt für den Musikverein voll auf den Nachwuchs. Geboten wird neben musikalischer Früherziehung auch Unterricht für Flötengruppen. Im Einzel- oder Gruppenunterricht sind weitere neun junge Begeisterte bereits mit den Blasmusikinstrumenten in Ausbildung. Neben dem jährlichen Jugend-Sommervorspiel wurde erstmals ein musikalischer Kindernachmittag für die Jüngsten der Gemeinde abgehalten, welcher bei den Kleinsten sehr gut ankam. Großen Anklang fand bei den Jungmusikern der Ausflug zum Jumpen nach Ulm. Auch für 2024 hat die Jugendleiterin Ulrike Huber wieder viel für die Jugend auf dem Programm.

Kassierer Franz-Xaver Miller berichtete, dass der Verein - erstmalig nach den Coronajahren - wieder Überschuss erwirtschaften konnte. Der Verein ist finanziell stabil, auch Dank kleinerer und größerer Spenden, wofür sich Miller herzlich bedankte.

Bürgermeister Alois Rampp leitete die Neuwahlen und durfte mit dem Ergebnis einen Generationswechsel beim Musikverein Waltenhausen einläuten. Annalena Rugel wurde anstelle der Position (Vorstand Aktivitäten intern) zur Vorständin (Aktivitäten außen) gewählt. Weiter im Amt als Vorständin Öffentlichkeitsarbeit bleibt die seit 2023 gewählte Gabi Miller. Die beiden jungen „Mädels“ (19 Jahre jung) leiten ab sofort zu zweit den Musikverein Waltenhausen. Obwohl man sie mit der Frage, ob sie sich vorstellen können, den Vorstandsposten zu übernehmen, anfangs etwas überrumpelt hat, so ist es inzwischen eine Herzensangelegenheit, die Zukunft des Vereins mitzugestalten und neue Ideen einzubringen. Besonderes Ziel ist es, mehr junge Menschen für die Blasmusik zu begeistern. Ein Hobby mit Tradition, welches die Kraft hat, Menschen - Jung und Alt - zu verbinden. Schon jetzt finden die beiden es bewundernswert, wie alle zusammenhalten und was in dieser kurzen Zeit schon geschafft wurde. Annalena freut sich am meisten auf lustige Proben, tolle Auftritte und gemeinsame Erlebnisse und ist schon sehr gespannt auf den Auftritt der Jugendlichen - die zusammen mit ein paar älteren Musikern - die aktuell auf ein neues Instrument umlernen - einen ersten Auftritt spielen. Etwas Besonderes ist für sie auch der Auftritt beim diesjährigen Feuerwehrfest in Weiler, ihrem Heimatort.

Auch neu gewählt wurde Manuel Höck. Er ist 16 Jahre alt und unterstützt Annalena als Assistent, ist für die Musikanlage zuständig und spielt schon einige Jahre die Posaune. Faszinierend findet er die Gemeinschaft im Musikverein und vor allem den Spaß, der immer geboten ist. Als Beisitzer bringt er sich in das Vereinsleben aktiv ein und trägt dazu bei, den Zusammenhalt zu stärken.

Geehrt wurden in der Generalversammlung auch Barbara Kastner für 15 Jahre, Andrea Schuster und Markus Frick für 30 Jahre aktives Musizieren. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden mit großen Dank Hans-Peter Buchberger, ebenso die bisherige Vorständin Andrea Schuster, welche auch vier Jahre Jugendleiterin war. Als aktive Musiker wurden Hans Klarner und Markus Abold verabschiedet, ebenso Christa Reichhardt-Abold, die den Verein jedoch als Schriftführerin weiter unterstützt. Verabschiedet wurde ebenfalls der bisherige Dirigent Andreas Simnacher und stellvertretende Dirigent, Schlagzeuger und Trompeter Thomas Strobel.

Die Musikerinnen und Musiker des MV Waltenhausen sind stolz auf ihre neue, junge Führungsriege. Unterstützt werden sie durch ein paar „alte Hasen“, denn bereits vom 30. April bis 1. Mai ist wieder zum Maifest in Waltenhausen. Das vollständige Programm steht bereits fest und kann der Internetseite des Musikvereins Waltenhausen entnommen werden (www.musikverein-waltenhausen.de). (AZ)