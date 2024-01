Spitztour eines 17-Jährigen endet mit einem Unfall

Jugendlicher verliert vor einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlägt. Der Schaden ist erheblich.

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag in der Thalstraße in Waltenhausen. Ein 17-Jähriger entnahm zuvor ohne das Wissen der Fahrzeughalterin den Fahrzeugschlüssel und begab sich mit dem Pkw auf Spritztour. Beifahrer war sein ebenfalls noch jugendlicher Freund. Vor einer Rechtskurve zwischen Krumbach und Waltenhausen verlor der 17-jährige Fahrzeugführer laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich dabei überschlug. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die Beamten beim Fahrzeugführer zudem Alkoholgeruch feststellen. Die beiden jugendlichen Freunde wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie erwarten nun Anzeigen wegen mehreren Verkehrsdelikten. Das Fahrzeug wurde mit Totalschaden abgeschleppt. (AZ)