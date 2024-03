Warum Waltenhausen und Ebershausen den Bau von Windrädern ablehnen

Plus Die Gemeinderäte aus Waltenhausen und Ebershausen positionieren sich gegen Ausbaupläne von Windkraft. Auch bei neuen Solaranlagen gibt es eine Entscheidung.

Die Gemeinden Waltenhausen und Ebershausen lehnen gemeinsam den Bau von Windrädern in ihren Gemeindegebieten ab: Dies entschied erneut der Waltenhauser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung – und tut dies gemeinsam mit der Gemeinde Ebershausen, wie die Bürgermeister Alois Rampp und Harald Lenz wissen lassen.

Des Weiteren entschied sich der Gemeinderat bei der Planung einer Fotovoltaikanlage auf einen Kriterienkatalog zu verzichten: Der Gemeinderat wird je nach Anfrage für jedes Projekt eigene Voraussetzungen für einen Bau festlegen.