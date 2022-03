Wattenweiler

vor 50 Min.

Busfahrer vergisst Kindergartenkinder in Wattenweiler

Plus Die Eltern in Wattenweiler brachten ihre Kinder am Dienstagmorgen zur Haltestelle, aber der Bus zum Kindergarten kam nicht.

Von Piet Bosse

Daniela Kugler aus Wattenweiler ist bedient. Am Dienstagmorgen hat der Bus, der zum Kindergarten in Neuburg fährt, ihren fünfjährigen Sohn und andere Kinder vergessen. „Seitdem mein Sohn in den Kindergarten geht, ungefähr seit Anfang der Corona-Zeit, ist es insgesamt zweimal vorgekommen, dass der Bus gar nicht kam.“ Dem Busfahrer ist ein Fehler unterlaufen, er hat die Fahrt vergessen.

