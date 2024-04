Unfall: Fahranfängerin weicht Katze aus und gerät in Gegenverkehr

Tieren auf der Straße bloß nicht ruckartig ausweichen, lernt man in der Fahrschule. Eine 18-jährige Autofahrerin verursacht einen Unfall, der glimpflich endet.

Am Mittwoch hat sich gegen 16 Uhr auf der Dorfstraße in Wattenweiler ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die Dorfstraße in nördlicher Fahrtrichtung, als ihr eine Katze vor das Auto lief. Die 18-Jährige erschrak und wich auf die Gegenfahrbahn aus, wo ihr eine 62-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam. Diese wich ihrerseits nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch kam es zu einem Streifzusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand; es entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro. (AZ)