Viel Lob für Frauen- und Mädchenfußball beim SV Wattenweiler

Der Verein erzielt sportliche Erfolge und hat eine weitere Damenmannschaft angemeldet. Der Vorstand bleibt unverändert.

Bei der diesjährigen 75. Jahreshauptversammlung blickte Vorstand Peter Greiner in seinem Rechenschaftsbericht auf ein zweigeteiltes Vereinsjahr in Hinblick auf die Fußballabteilungen zurück. Während der Herren- und Juniorenfußball immer rückläufiger wird, erlebt der Damen- und Mädchenfußball einen regelrechten Boom. Aufgrund von Spielermangel bei den Herren wurden die Reservemannschaften Ellzee/Wattenweiler mit Waldstetten und Autenried zusammengelegt und die SG Günztal neu gegründet. Im Juniorenbereich spielen aktuell nur noch acht Spieler, welche in verschiedenen Jugendmannschaften im Landkreis verteilt sind. Die erste Damenmannschaft konnte sich, nachdem sie im letzten Jahr aufgestiegen ist, in der Bezirksoberliga Süd halten und die zweite Mannschaft stieg von der Kreisklasse in die Kreisliga auf. Zur neuen Saison wurde eine dritte Damenmannschaft gemeldet.

Der stetige Anstieg an Spielerinnen ist der gezielten Förderung des Mädchenfußballs in Wattenweiler zu verdanken. Hierzu trug die jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit der Trainer Stefan Merk und Siegfried Weiß bei. Die Leistungen der beiden wurde von Greiner entsprechend gewürdigt. Die Kassiererin Marina Rueß informierte über die finanzielle Situation im Verein und die Abteilungsleiter ließen - mit den wesentlichen Zahlen und Daten untermauert - die abgelaufene Saison der einzelnen Mannschaften nochmals Revue passieren.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft bekamen Andrea Pfeifer und Angelina Dreier (7 Jahre Leitung Frauenfußball), Marina Rueß (5 Jahre Kassenwartin) sowie Evi Zimbelmann (5 Jahre Jugendleiterin) Ehrennadeln und Präsente überreicht. Bei den anschließenden Neuwahlen konnte der Posten des Jugendleiters (bisher Evi Zimbelmann und Martin Wagner) und erneut der Posten des Abteilungsleiters Herrenfußball nicht besetzt werden.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: 1. Vorstand Peter Greiner sowie 2. Vorstand Peter Wagner (jeweils kommisarisch für ein weiteres Jahr), Kassenwartin Marina Rueß (wie bisher), Schriftführerinnen Marina und Sarah Bisle (bisher Stefan Watzinger), Abteilungsleitung Frauenfußball Melina Dopfer und Viktoria Farion (bisher Andrea Pfeifer und Angelina Dreier), Beisitzer Willi Maurer, Martin Zielger, Martin Drexler und Dominik Hartmann (wie bisher) sowie Alina Weiß, Magdalena Zecha, Ronja Schnitzler, Anna Link, Lara Mayer, Franziska Schwarz, Sandra Knoll, Marina Rüttger, Julia Schwarz, Julia Weithmann sowie Selina Rösch (neu), ausgeschieden als Beisitzer sind Matthias Mader und Markus Rittler, Kassenprüfer Alexander Böller (wie bisher) und Stefan Watzinger (bisher Viktoria Farion). Beim abschließenden Ausblick für das nächste Vereinsjahr hofft der 1. Vorstand, das die ein oder andere Veranstaltung, welche aufgrund der Corona-Pandemie in letzter Zeit ausgefallen ist, wieder stattfindet. (AZ)