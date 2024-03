In Wiesenbach wird das Geld in der Haushaltskasse langsam knapp

Plus Um die Großprojekte zu finanzieren, muss Wiesenbach einen Kredit von knapp zwei Millionen Euro aufnehmen. Der Bürgermeister tut sich schwer mit den Auflagen.

Eines machte VG Kämmerin Barbara Fetschele bei der Beratung des Haushalts 2024 deutlich: Die Gemeinde Wiesenbach wird in den kommenden Jahren ihren Gürtel ziemlich eng schnallen müssen. „Freiwillige Leistungen werden nicht mehr, künftige große Unterhaltsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich sein“, sagte sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Das hat seine Gründe. Geprägt wird der rund 7,3 Millionen Euro-Etat von drei Großprojekten. Da ist zum einen der Hochwasserschutz. Für ihn sollen heuer 2,3 Millionen Euro ausgegeben werden. „Das erste der zwei Bauwerke wird gerade errichtet“, erläutert Bürgermeister Gilbert Edelmann. Kosten dafür: rund 3,6 Millionen Euro, davon werden 55 Prozent gefördert.