Wiesenbach

vor 32 Min.

Spielplatz in Wiesenbach dank Elterninitiative wiedereröffnet

Eine Elterninitiative gab den Impuls, den veralteten Spielplatz am Bachfeld in Oberwiesenbach kindgerecht und modern zu gestalten.

Plus 7000 Euro sammelten Wiesenbacherinnen für einen Spielplatz. Bürgermeister Gilbert Edelmann freut sich über ein "deutliches Signal aus der Bürgerschaft".

Von Manuela Rapp

Ein Stück weit waren sie dann doch selbst überrascht: Am Ende kamen über 7000 Euro zusammen, die die Elterninitiative um Elisabeth Aleiter, Ramona Gornig, Sabrina Wagner, Pamela Edelmann, Maria Förster und Nicole Merk gesammelt hat. Von Haus zu Haus sind die Frauen gezogen – für den guten Zweck. Mit dem und durch das Engagement der Wiesenbacherinnen wurde jetzt nämlich ein „rundum gelungener Spielplatz“, wie sich Bürgermeister Gilbert Edelmann freute, am Bachfeld in Oberwiesenbach wiedereröffnet.

„Das war ein deutliches Signal aus der Bürgerschaft“, meinte der Ortschef bei der Einweihung, bei der die vielen jungen Besucherinnen und Besucher gleich mal die Spielgeräte ausprobierten. Der Spielplatz sei damals zusammen mit dem Baugebiet ausgewiesen worden. „Er hat nicht mehr den Anforderungen entsprochen“, urteilte Edelmann. Das fanden auch die sechs Mütter.

