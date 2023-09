Ziemetshausen

06:30 Uhr

2800 Kilo Holzkohle aus 23 Ster Buchenholz entstehen in Ziemetshausen

Plus Das Köhlerteam in Ziemetshausen hat seine Arbeit getan. Nach zehn Tagen wird die Holzkohle "geerntet" und in Säcke verpackt.

Von Peter Voh Artikel anhören Shape

Der Kohlemeiler von Ziemetshausen ist Geschichte. Nach knapp zwei Wochen vom Köhlerplatte-Errichten, dem Quandel-Aufbauen, dem Anstellen und Aufschichten des Buchenholzes sowie anschließendem Abdecken mit Gras und Boden und dem Entfachen des Meilers, dann dem Ablöschen durch die Feuerwehr nach vier Tagen konnten, witterungsbedingt etwas früher als geplant, 497 Sack bester Holzkohle abgefüllt werden. Der meilererfahrene Revierförster Armin Desch und Joachim Böck vom Heimatverein als Initiatoren und Organisatoren sind sowohl mit der Menge als auch der Qualität der gewonnenen Holzkohle mehr als zufrieden. Aus 23 Ster luftgetrocknetem Buchenholz konnten etwa 2800 Kilo Holzkohle gewonnen werden. Die rund 20 Helfer vom Köhlerteam des Heimatvereins haben volle Arbeit geleistet und wurden mit einem ausgezeichneten Ergebnis belohnt.

Nach zehn Tagen bestem Wetter, wenn auch etwas zu warm, hat man sich aufgrund angesagter Regenfälle zu vorzeitigem „Einbringen der Ernte“ entschieden. So wurde das im Meiler verkohlte Holz bereits am späten Freitagnachmittag freigelegt, musste aber punktuell nochmals abgelöscht werden. Mit großen Kohlegabeln wurde das „schwarze Gold“ per Muldenkipper am Ende der Kohlstattstraße zum Abkühlen ausgebreitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen