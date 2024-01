39-Jähriger wird im eigenen Wald von Baum erschlagen

Bei Ziemetshausen hatte ein Waldbesitzer mehrere Fichten gefällt, als er von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen wurde. Sein Vater fand den Verunglückten.

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag bei Arbeiten in seinem eigenen Wald tödlich verunglückt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei in dem Waldstück bei Ziemetshausen bereits mehrere Fichten gefällt, als er von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen wurde.

Der Vater des Verunglückten, der mit ihm gemeinsam im Wald arbeitete, fand seinen Sohn kurze Zeit später unter einem Baum liegend auf. Der verständigte Notarzt konnte aufgrund der schweren Verletzungen nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen nahm noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Aufgrund des starken Windes und der eintretenden Dunkelheit musste wegen der bestehenden erheblichen Gefährdung der Einsatz- und Rettungskräfte die Bergung des Mannes und die Untersuchung der Unfallstelle bis zum Donnerstagvormittag zunächst abgebrochen werden.

Die Ermittlungen unter Einbeziehung der zuständigen Berufsgenossenschaft haben ergeben, dass eine Buche durch den starken Wind entwurzelt wurde und den Verunglückten, welcher gerade an einer gefällten Fichte beschäftigt war, unvermittelt unter sich begrub und tödlich verletzte. (AZ)