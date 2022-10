Außenspiegel und Kotflügel in Ziementshausen beschädigt

Es gab einen Unfall auf der Straße Ziemetshausen-Langenneufnach. Die Polizei fahndet nach einem der Beteiligten und bittet um Hinweise.

Wie jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Langenneufnach und Ziemetshausen ein Streifzusammenstoß im Gegenverkehr. Hierbei fuhr der 58-jährige Anzeigenerstatter mit einem Kleintransporter in Richtung Ziemetshausen, wobei ihm laut Bericht der Polizei ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ebenso ein Kleintransporter, entgegen kam und gegen das Rechtsfahrgebot verstieß.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

So kam es zur Streifkollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der linke Außenspiegel und der Kotflügel des Fahrzeugs des 58-Jährigen beschädigt wurden und Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstand. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne anzuhalten. Vermutlich weist das Fahrzeug ebenso Beschädigungen an der linken Seite sowie am Außenspiegel auf. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter 08282/9050 an die Polizeiinspektion Krumbach zu wenden. (AZ)