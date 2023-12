Das MVZ in Ziemetshausen geht bald an den Start

Welche Möglichkeiten die Praxis in Ziemetshausen für Patientinnen und Patienten ab dem neuen Jahr bereithält und welch Rolle die Kreiskliniken dabei spielen.

Die hausärztliche Versorgung der Menschen in Ziemetshausen und im oberen Zusamtal bleibt gesichert. Zum 1. Januar 2024 wird, wie berichtet, die Ambulante Medizin gGmbH Kreiskliniken Günzburg-Krumbach die Praxisräume in der Mühlstraße in Ziemetshausen übernehmen und ein Allgemeinmedizinisches MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) am bisherigen Standort etablieren. "Damit konnte für den langjährigen Allgemeinmediziner Peter Feil eine gute Nachfolgeregelung gefunden werden", heißt es in der Pressemitteilung der heimischen Kliniken. Feil wird seine Praxis aus Altersgründen abgeben.

In den vergangenen Wochen habe sich schon Einiges getan. Die Ambulante Medizin gGmbH habe in modernste Praxistechnik investiert, so dass jetzt auch ein Lungenfunktionsgerät, ein Belastungs-EKG, ein Langzeit-EKG und ein hochmodernes Ultraschallgerät zur Versorgung der Patienten bereitstehen. Mehr als 40.000 Euro seien dafür investiert worden. Neben Dr. Julia Lessing, Fachärztin für Innere Medizin, und Dr. Stefan Weber, Facharzt für Allgemeinmedizin, bereiten sich vier Medizinische Fachangestellte auf den Start des MVZ vor. Zwei der MFA haben bereits in der Praxis von Peter Feil gearbeitet, zwei neue Kolleginnen kommen dazu.

Zur neuen Praxis-Software wird das Team gründlich geschult

„Das Team in Ziemetshausen hat schon gut zusammengefunden, das freut mich sehr“, sagt Heidrun Stefani, Geschäftsführerin der Ambulante Medizin gGmbH Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, „es gab schon einige gemeinsame Besprechungen und Schulungen.“ Die Praxis-IT ist für den MVZ-Betrieb grundlegend neu aufgestellt worden. Hierzu wird es in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr gründliche Schulungen zur neuen Praxis-Software für das Team geben.

„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die medizinische Versorgung für die Menschen in und um den Markt Ziemetshausen zu sichern“, sagt Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und zusammen mit Heidrun Stefani Geschäftsführer der Ambulante Medizin gGmbH Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, die ein Tochterunternehmen der Kreiskliniken ist.

Mit dem neuen MVZ wird eine umfassende Gesundheitsversorgung möglich, denn Patientinnen und Patienten profitieren bei Bedarf von der Möglichkeit der Weiterbehandlung in den weiteren MVZ (chirurgisch-orthopädisch, gastroenterologisch und kardiologisch) der Ambulante Medizin gGmbH sowie durch die enge Anbindung an die Kreiskliniken direkt. „Damit sichern wir eine wohnortnahe und optimal vernetzte medizinische Versorgung“, so Robert Wieland.

Das Engagement des Ziemetshauser Bürgermeisters wird gewürdigt

Heidrun Stefani, Geschäftsführerin der Ambulanten Medizin gGmbH, berichtet im Rückblick von intensiven Gesprächen und Beratungen mit Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel, Peter Feil und nicht zuletzt mit dem Aufsichtsrat der Ambulanten Medizin gGmbH und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Hans Reichhart. Sie betont das große Engagement von Bürgermeister Wetzel und des Ziemetshauser Marktgemeinderats. „Ich freue mich, dass mit der Entscheidung des Aufsichtsrats die Gesundheitsversorgung in der Region damit nicht nur weiterhin gut aufgestellt ist, sondern auch dauerhaft sichergestellt werden kann“, sagt Reichhart. Zudem unterstreicht er die Bedeutung dieser Entscheidung für die Region: „Wir müssen die wohnortnahe und qualifizierte medizinische Versorgung flächendeckend sicherstellen. Das Allgemeinmedizinische MVZ in Ziemetshausen ist dafür ein wichtiger Beitrag.“ Das MVZ in der Mühlstraße 2 hat zu folgenden Sprechzeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, außerdem montags 13 bis 17 Uhr, dienstags 13 bis 18 Uhr und donnerstags 13 bis 19 Uhr. Telefonisch erreichbar ist das MVZ unter 08284/99990. (AZ)