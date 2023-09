Drei Fahrzeuge in Unfall bei Maria Vesperbild verwickelt

Eine Seniorin hat laut Polizei die Vorfahrt missachtet, als sie eine Kreuzung überqueren wollte bei Maria Vesperbild. Zwei Personen wurden verletzt.

Von einem schadensträchtigen Verkehrsunfall vom Sonntagvormittag berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach war gegen 11.20 Uhr bei Maria Vesperbild eine 79-jährige Autofahrerin auf der Schellenbacher Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung mit der GZ 2 diese geradeaus überqueren. Hierbei missachtete die 79-Jährige laut Polizei die Vorfahrt einer auf der GZ 2 in Richtung Süden bevorrechtigt fahrenden 23-jährigen Pkw-Lenkerin. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch die Kollision wurde das Auto der 23-Jährigen in ein weiteres an der Kreuzung stehendes Fahrzeug, geschoben. Die Fahrzeuginsassen der kollidierenden Wagen wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer, der mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung gestanden hatte, blieb unverletzt, so die Polizei. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)