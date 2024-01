Ehrungen für treuen Feuerwehrdienst in Ziemetshausen

Besondere Auszeichnungen für besondere Tätigkeiten erhielten in Ziemetshausen die Wehrmänner Karl Miller und Eugen Huber.

Über 50 Kameraden und Kameradinnen waren ins Feuerwehrhaus Ziemetshausen zur alljährlichen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr gekommen. Der erste Vorsitzende Christian Faith berichtete über zahlreiche Vereinsaktivitäten, vom Christbaumsammeln der Jugendfeuerwehr über das Maibaumaufstellen sowie Grillfest und die Weihnachtsfeier im Dezember, sowie den Christkindelmarkt, der trotzt schlechten Wetters gut besucht war. Der Verein hat in diesem Jahr 25 Ehrenamtskarten für seine Mitglieder, die langjährigen Feuerwehrdienst geleistet haben, beantragt.

Erster Kommandant Andreas Faith berichtete stolz, dass die Wehr zum Jahresende 67 aktive Kameraden zählte und die Alarmbereitschaft selbst unter der Woche untertags mit 15 Kameraden sich für eine ländliche Wehr sehen lassen könne. Auch in puncto Atemschutz sei die Wehr mit 38 aktiven Geräteträgern unter den Spitzenreitern im Landkreis Günzburg. Die Integrierte Leitstelle alarmierte im Jahr 2023 zu 46 Einsätzen, diese seien routiniert und sicher abgearbeitet worden.

Truppmannausbildung legt Grundstein für Feuerwehrlaufbahn

Patrick Jahns, zweiter Jugendwart, berichtete der Versammlung von insgesamt elf Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr, einem Neuzugang und zwei Übertritten in die aktive Wehr. Auch im Jahr 2024 wird mit der modularen Truppmannausbildung den Jugendlichen wieder das Grundwissen für den späteren aktiven Dienst vermittelt und somit der Grundstein für die aktive Feuerwehrlaufbahn gelegt.

Kreisbrandinspektor Ewald Beuter bestellte Grüße von der Inspektion und wünschte "immer ein gutes und gesundes Zurückkommen von den Einsätzen". Zudem freute er sich, zum ersten Mal in seinem Amt die Ehrennadeln des Kreisfeuerwehrverbandes verleihen zu dürfen. Diese bekommen Kameraden, die besondere Tätigkeiten über den normalen Feuerwehrdienst hinaus geleistet haben. Karl Miller und Eugen Huber wurde das Ehrenzeichen der Feuerwehr in Silber verliehen. Karl Miller hat insgesamt 40 Jahre Feuerwehrdienst geleistet, davon war er zwölf Jahre in der Vorstandschaft und auch selbst als erster Vorstand tätig. Er selbst hat auch in seiner Doppelfunktion als Marktgemeinderat wesentlich bei der Planung und Erstellung des neuen Feuerwehrhauses mitgeholfen und damals Weitsicht mit der Installation einer Fotovoltaikanlage bewiesen, hieß es in der Laudatio. Eugen Huber, langjähriger 1. Kommandant der Feuerwehr Ziemetshausen, Zugführer des Katastrophenschutzzuges und jetzt Mitglied der PSNV im Landkreis Günzburg, hat sich stets als Feuerwehrkamerad um die Wehr gekümmert und diese auch geprägt. Diese Leistungen suchten gerade heute, wo das Ehrenamt für viele an Bedeutung verlöre, ihresgleichen.

Bürgermeister Ralf Wetzel bedankte sich abschließend bei der Feuerwehr und ihren Mitgliedern. Er lobte die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Wehr und Marktgemeinde und wünschte den Kameraden immer ein unversehrtes Heimkommen nach den Einsätzen. Christian Faith dankte allen Kameraden für den vorbildlichen Dienst am Nächsten. (AZ)