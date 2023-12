Ziemetshausen

18:00 Uhr

Eine deutsche Firma will Schloss Seyfriedsberg zum Resort machen

Plus Es waren bereits Gerüchte im Umlauf, wer hinter den potenziellen Käufern von Schloss Seyfriedsberg stecken soll. Es gibt Hinweise – aber doch wenig Konkretes.

Von Sophia Huber

Hinter dicken Schlossmauern bleiben Gerüchte und Gespräche meist gut geheim. So auch im Falle der künftigen Nutzung des Schlosses Seyfriedsberg. Bekannt ist bereits, dass das Schloss von den bisherigen Eigentümern an einen Investor verkauft werden soll, der es zwar denkmalschutzrechtlich erhalten, aber zu einem großen Gesundheits- und Rehazentrum umbauen möchte. Es gibt Hinweise, wer dieser Investor sein könnte und was dieser vorhat.

Auf Nachfrage kann Ralf Wetzel, Erster Bürgermeister des Marktes Ziemetshausen, die Gerüchte aus dem Weg räumen. Auf Seyfriedsberg wird kein Hubschrauberlandeplatz gebaut und auch keine Schönheitsklinik errichtet. "Und nein, Seyfriedsberg ist auch nicht an arabische Scheichs verkauft worden", stellt er klar. Eine Bürgerin, die sich bei unserer Redaktion gemeldet hat, hat unter anderem dieses Gerücht in Umlauf gebracht. Verwirrung könnte bei dem einen oder anderen Ziemetshauser aber tatsächlich aufkommen, denn das Anwesen hat bereits vielen gehört und vieles sein sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

