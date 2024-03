Einige noch auf der Flucht: Diebe plündern Baustelle und flüchten

Auf einer Baustelle in Ziemetshausen stehlen mehrere Personen teure Baumaschinen. Die Polizei kann einen Täter fassen, doch andere sind noch auf der Flucht.

Am späten Samstagabend sind laut Polizeibericht von einer Baustelle in Ziemetshausen Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro durch mehrere, unbekannte Täter entwendet worden. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei um 21.57 Uhr mit, dass sich auf einem Baustellengelände in der Vesperbilder Straße bei Ziemetshausen ein verdächtiges Fahrzeug ohne Beleuchtung befindet. In dieses Fahrzeug, ein weißer Ford Transit, luden mehrere männliche Personen diverse Baugeräte ein. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Langenneufnach. Im Rahmen einer Fahndung, bei der mehrere Streifen auch von benachbarten Dienststellen involviert waren, konnte das besagte Fahrzeug samt einem der Beschuldigten, einem 34-jährigen Fahrer, in Gessertshausen festgestellt werden. Eine Überprüfung der Ladung ergab diversere Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde das Fahrzeug zwecks Spurensicherung sichergestellt.

Mutmaßliche Mit-Täter flüchten mit grau-silbernem BMW und gelbem Kennzeichen

Laut Zeugenangaben fuhren von der Tatörtlichkeit mehrere Täter in einem grau-silbernen BMW Touring, älteren Baujahrs, in unbekannte Richtung davon. Auffallend war ein an der Heckseite angebrachtes gelbes Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu diesen Fahrzeugen oder Personen abgeben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach (Telefonnummer 08282/9050) zu melden. (AZ)