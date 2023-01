Gabriele Natzer und Joachim Böck bekommen hohe Auszeichnungen

Welche Themen beim Ziemetshauser Neujahrsempfang im Mittelpunkt stehen. Bürgermeister Ralf Wetzel spricht über aktuelle Entwicklungen in der Marktgemeinde.

Hausarztpraxis, Glasfaserverlegung, neue Baugebiete: Beim Ziemetshauser Neujahrsempfang sprach Bürgermeister Ralf Wetzel über herausragende Themenbereich der Gemeindeentwicklung. Mit der Ehrennadel der Marktgemeinde ausgezeichnet wurden Gabriele Natzer und Joachim Böck.

Zum ersten Neujahrsempfang nach der Pandemie und seinem ersten als Bürgermeister der Marktgemeinde Ziemetshausen konnte er zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter auch Landrat Hans Reichhart begrüßen. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von der Musikvereinigung Ziemetshausen.

Die Bauarbeiten für die zweite Kita in Ziemetshausen beginnen bald

Wetzel brachte den Dank für das Geleistete allen entgegen, die einen Beitrag für das Gemeinwohl der Marktgemeinde geleistet haben. 2023 nimmt wohl der Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr für die zweite Kindertagesstätte eine herausragende Stellung ein. Wetzel sprach auch über die Perspektiven für die Hausarztpraxis im Ort – die im Sommer ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) der Kreiskliniken werden könnte (wir berichteten). Die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete einschließlich Innenortsverdichtung und auch die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe sowie die lang erwartete Eröffnung der Tankstelle im Gewerbegebiet stehen an.

Neue Mobilfunkmasten für 5 G, die baldige Aufnahme der eigenwirtschaftlichen Glasfaserverlegung und nicht zuletzt die Verleihung des Titels "Digitales Rathaus" lassen die Marktgemeinde für die Zukunft gerüstet erscheinen. Im September ist die Großveranstaltung Radelspaß in Ziemetshausen zu Gast.

Neben der Ehrenbürgerwürde hat die Marktgemeinde eine zweite Auszeichnung, die Ehrennadel, zu vergeben. Zu den bisherigen Trägern dieser Nadel, Karl Miller sen. und Anton Welzhofer, gesellen sich nunmehr zwei weitere hinzu. Gabriele Natzer hat die 1971 vom damaligen Pfarrer Koch gegründete Pfarrbücherei, erweitert um Büchereibestände aus Starnberg sowie den doch bescheidenen Bestand der Marktgemeindebücherei, von ihrem früh verstorbenen Ehemann Anton zusammen mit Elfriede Kiechle übernommen. Gabriele Natzer war es dann, die diese Institution, zwischenzeitlich als öffentliche Pfarrbücherei deklariert, zu dem gemacht hat, was die heute darstellt. Auch wenn sie die Leitung der Bücherei zwischenzeitlich an jüngere, ebenfalls ehrenamtlich Tätige übergeben hat, ist sie mit viel Freude und Engagement dort und dafür noch immer im Einsatz.

Neben Hinterglasmalerei, die sie bei ihrer Mutter gelernt und von ihr nach deren Tod vor etlichen Jahren übernommen hat, widmet sich die nunmehr Ausgezeichnete seit mehr als drei Jahrzehnten im Rahmen ihrer Tätigkeit im Missionsausschuss des Pfarrgemeinderates der tatkräftigen finanziellen Unterstützung der katholischen Missionare vom Orden des hl. Franz v. Sales, die ihrerseits die bettelarme Bevölkerung am Fuß des Himalaja im Nordosten von Indien unterstützen. Dabei vermittelt die heute noch agile Frau neben Patenschaften für indische Priester, die in Salzburg oder München Theologie studieren, auch Patenschaften für Kinder in deren nordindischer Heimat, damit die eine Missionsschule besuchen können. Ihre Spendenappelle stoßen dabei stets auf offene Ohren.

Joachim Böck ist ein "Ziemetshauser Urgestein"

Ein Ziemetshauser "Urgestein" ist der zweite Geehrte. Schreinermeister Joachim Böck ist vielen schon von früher her nicht nur als Ortskolonnenführer beim BRK ein Begriff. Sein Name ist auch untrennbar mit dem Heimatverein Ziemetshausen verbunden. Mit dem früheren Bürgermeister Anton Weber zusammen hat er einen unscheinbaren und in sich ruhenden Heimatverein wieder zum Leben erweckt. 2002 übertrug Kreszenz Stegmann, die letzte noch Lebende der Familie der mechanischen Weberei Stegmann mit Unterstützung der Marktgemeinde mit dem damaligen Bürgermeister Anton Birle die Weberei samt Grundstück dem Heimatverein. Mit der Auflage, die Weberei als Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Böck und ein wahres Heer begeisterter Freiwilliger schufen mit dem Webereimuseum ein Vorzeigeobjekt. Das Stegmannhaus kam drei Jahre nach dem Tod von Kreszenz Stegmann hinzu, das alte Sägewerk der Firma Holzbau Liebhaber konnte zum Museum "Bei de' Hölzerne" umgestaltet werden.

Auch der Christkindlesmarkt trägt Böcks Handschrift. Beim Radelspaßtag im September ist wie bei den früheren Radelspaß-Veranstaltungen er wieder an vorderster Front mit dabei.

Dass Böck seiner Heimatgemeinde auch weiterhin zur Verfügung steht, konnte das Gemeindeoberhaupt registrieren, als sich Böck bereit erklärte, bei dem für einen hoffentlich nie eintretenden Notfall in dem Leuchtturmobjekt Barbarahalle befindlichen Bereich von "Wärmestube, Lebensmittel- und medizinische Versorgung" seine Dienste anzubieten.