Großer Polizeieinsatz wegen randalierender Person in Ziemetshausen

Mehrere Polizeistreifen suchen einen Randalierer in Ziemetshausen, dieser soll Scheiben eingeschlagen haben.

Am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, ist bei der Polizei eine Mitteilung über eine randalierende Person in der Reischenaustraße in Ziemetshausen eingegangen. Unter anderem hätte der Mann laut Polizeibericht mit einem Gegenstand mehrere Scheiben einer Hauseingangstüre eingeschlagen und mehrere Nachbarn bedroht. Im Rahmen des Einsatzes, zu dem mehrere Streifen umliegender Dienststellen hinzugezogen wurden, konnte der Mann nicht angetroffen werden. Gegen den 46-jährigen Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)