Körperverletzung: Zwei Frauen streiten sich in Ziemetshausen

Generationenkonflikt? Leicht verletzt wurden zwei Frauen in Ziemetshausen, weil sie gegenseitig handgreiflich wurden.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Ziemetshausen. So wurde die Polizei am Sonntag um 2 Uhr nachts in die Reischenaustraße gerufen. Der Streit zwischen einer 24-Jährigen und einer 55-Jährigen begann nach den bisherigen Ermittlungen bereits in Augsburg und fand in Ziemetshausen seine Fortsetzung. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den beiden Frauen, in deren Verlauf die 24-Jährige der 55-Jährigen mit Inlineskatern gegen den Kopf schlug. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die 55-Jährige wollte sich im Anschluss nicht durch den herbeigerufenen Rettungsdienst behandeln und in eine Klinik bringen lassen. Gegen die 55-Jährige wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (AZ)