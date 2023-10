Unbekannte entfachen Feuer im Wald bei Ziemetshausen

Zeugen sucht die Polizei zu den Verursachern eines Feuers im Wald bei Ziemetshausen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Am Samstagvormittag gegen 9 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet nördlich von Ziemetshausen ein. Bei einer Überprüfung durch die Beamten konnte festgestellt werden, dass Unbekannte offenbar unberechtigt ein Feuer angezündet und zumindest ein Glutnest unbeaufsichtigt zurückgelassen hatten. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Ziemetshausen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und die Brandstelle abgelöscht werden. Sachschaden entstand nach ersten Ermittlungen nicht. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach zu melden unter der Rufnummer 08282/9050. (AZ)