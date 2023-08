Ziemetshausen

12:00 Uhr

Ziemetshausen möchte ein neues Wohngebiet einrichten

Auf dem Gelände links zwischen bestehender Wohnbebauung und ab dem Wohnhaus am oberen Bildrand in nördlicher Richtung sollen Wohneinheiten entstehen.

Plus Was die Marktgemeinde Ziemetshausen in Sachen Bauland konkret plant und mit welchen Schritten es jetzt weitergeht.

Von Peter Voh

Die Marktgemeinde Ziemetshausen möchte ein neues Wohngebiet einrichten. Entsprechend dem Aufstellungsbeschluss des Marktgemeinderates vom September vergangenen Jahres wurde zur Entwicklung eines Wohngebietes der Bebauungsplan „Zusamgarten“ erstellt, um vor allem ortsansässigen Bürgern Baugrundstücke anbieten zu können.

Mit dem Bebauungsplan, der im Süden der Marktgemeinde acht Wohnhäuser westlich der Allgäustraße und nördlich dem Lindenweg aufweist und der den Gemeinderäten jetzt zur Billigung vorlag, sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um eine städtebaulich verträgliche Gebietsentwicklung voranzutreiben, die Verträglichkeit für Landschaft und Natur soll dabei gesichert bleiben. Vier Häuser sollen eine bestehende Baulücke ausfüllen, die anderen vier sind im Anschluss an die bestehende Bebauung parallel zum Fuß- und Radweg vorgesehen.

