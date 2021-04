vor 19 Min.

Bay City Rollers: Sänger Les McKeown gestorben

Stuart Wood (l-r), Alan Longmuir, Leslie Mckeown, Derek Longmuir und Eric Faulkner warten in einem Jumbo-Jet auf dem Londoner Flughafen Heathrow auf den Abflug zu einer Tournee durch Australien (1975).

Was BTS heute sind, das waren in den 70er Jahren die Bay City Rollers, die die Teenies in der ganzen Welt verrückt machten. Jetzt ist Les McKeown ganz überraschend gestorben.

Der Sänger der britischen 70er-Jahre-Band Bay City Rollers, Les McKeown, ist tot. Das bestätigte seine Familie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Einer Mitteilung auf Facebook zufolge starb McKeown am 20. April überraschend im Alter von 65 Jahren. "Mit großer Trauer müssen wir den Tod unsereres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown bekanntgeben", hieß es darin. Die Bay City Rollers feierten in den 70er Jahren weltweit Erfolge mit Songs wie "Bye Bye Baby" und "Shang-A-Lang". Vor allem bei Jugendlichen waren die fünf Jungs aus Schottland, die auch modisch Trends setzten, äußerst beliebt. © dpa-infocom, dpa:210422-99-314695/3 (dpa) Facebook-Seite Les McKeown

