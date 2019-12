vor 19 Min.

„Die Lustige Witwe“ als riesengroße Schlawinerei

Das Staatstheater Augsburg spielt Vergangenheit: Es bietet treuherzig alte Operette und führt sich noch mal als Stadttheater auf

Von Rüdiger Heinze

Eine Empfehlung fürs Publikum: drei, vier Prosecco vorab schlürfen, um auf ebensolche mittelschwer-alberne Betriebstemperatur zu kommen, wie sie diese Neuproduktion von Franz Léhars „Lustiger Witwe“ über weite Strecken an den Tag legt und hält. Eine Frauen-Crew mit Regisseurin Andrea Schwalbach an der Spitze lässt einen ein bisschen verwundert die Augen reiben, dass bei diesem süßen Firlefanz gar so wenig rumkommt als das längst Zementierte: Das Studium der Weiber ist schwer – und am Ende bleiben die Kohle von 20 Millionen und die geworfenen blanken schlanken Frauenbeine der Grisetten fest in Männerhand.

Die absehbare Hochzeit zwischen Graf Danilo und Witwe Hanna Glawari lässt Andrea Schwalbach quasi eins zu eins nachspielen, ein bisschen bunt, ein bisschen bewegt, ein bisschen spießig im enorm gut gelaunten Bühnenbild von Nanette Zimmerman – und das Staatstheater Augsburg spielt ein bisschen Vergangenheit, indem es sich noch mal als bayerisch-schwäbisches Stadttheater aufführt.

Diese riesengroße Schlawinerei aber ist im Ergebnis zwei Spuren zu wenig. Die „Lustige Witwe“ ist gewiss kein gesellschaftspolitisches Problemstück, aber ohne deutenden Zugriff, ohne jegliche Brechung, bleibt sie halt doch von dunnemals. Ein Schwank.

Wobei diesen Schwank Generalmusikdirektor Domonkos Héja mit dem Schmiss und Schmackes eines Schlawiners musizieren lässt, und Jihyun Cecilia Lee als blutjunge Witwe und Alejandro Marco-Buhrmester als Graf Danilo immerhin ein darstellerisch-sängerisches Format beweisen, das über Operetten-Schießbudenfiguren hinausgeht. Am Sonntag mehr, aber eine Eloge wird’s nicht werden...

