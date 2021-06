Intendanz

Dieses Team soll das Landestheater Schwaben führen

Das Theater in Memmingen

Plus Christine Hofer und Alexander May folgen am Landestheater Schwaben der Intendantin Kathrin Mädler nach. Allerdings nur für eine Interimszeit von zwei Jahren.

Überraschende Nachrichten aus Memmingen: Ab der Spielzeit 2022/23 werden Christine Hofer und Alexander May die künstlerische Leitung des Landestheaters Schwaben übernehmen – allerdings erst einmal interimsweise für zwei Jahre. Dann wird, wie das Landestheater am Donnerstag bekannt gab, einen neues Auswahlverfahren starten.

