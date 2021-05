Feuerwehr-Experte gibt Kindern Tipps: "Niemals selber löschen"

In der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg können Besucher so eine künstliche Feuerwalze erleben. In einem besonderen Raum wird an der Decke in fünf Metern Höhe eine künstliche Feuerwalze erzeugt. Wer mehrere Meter darunter steht, merkt einen sehr warmen Luftzug auf der Haut. Und man bekommt eine Ahnung, wie heiß die Feuerwalze ist.