vor 33 Min.

Wie ein Lehrer das Leben seiner Klasse jeden Tag etwas besser macht

Ulrich Weighardt verteilt via Youtube täglich an seine Klasse "Sozialhausaufgaben". Die Kinder und Eltern sind begeistert. Und der Fan- und Mitmachkreis wächst.

Von Lea Thies

Millionen Schüler in Deutschland gehen gerade daheim zur Schule. Sie bekommen Hausaufgaben per E-Mail und ihre Aushilfslehrer heißen Mama oder Papa. Die Klasse 8b der Vinzenz-Pallotti Schule in Friedberg hat seit Kurzem etwas ganz Besonderes: einen Youtube-Lehrer!

„Was Chantal aus Fack ju Göhte kann, kann ich auch“, dachte sich Klassenlehrer Ulrich Weighardt und hat für seine Schüler einen Youtube-Kanal gestartet. Bisher war er noch nie aktiv auf der Video-Plattform unterwegs gewesen. doch in Coronazeiten wollte er über ein neues Medium mit seinen Schülerinnen und Schülern Kontakt halten. Und nicht nur das: Er wollte etwas Abwechslung und Spaß in ihren Alltag daheim bringen, damit sie auf andere Gedanken kommen. Und vor allem wollte er ihnen Mut machen. „Ich weiß, dass die Situation für die Kinder im Moment nicht einfach ist“, sagt Ulrich Weighardt, "ich möchte einfach für sie da und ein regelmäßiger Ansprechpartner sein." Selbstverständlich verschickt er wie viele andere Lehrer auch Hausaufgaben via E-Mail an die Kinder. Doch Mathe, Deutsch, Englisch sei in Coronazeiten nicht alles, betont Weighardt. Schule habe nicht nur den Auftrag Stoff zu vermitteln, dort finde auch soziale Erziehung statt.

Auf diese Hausaufgabe freuen sich die Kinder

Damit dies auch in der "Homeschool" funktioniert, hatte Weighardt noch eine besondere Idee. In jedem kleinen Youtube-Video für seine Klasse erzählt er nicht nur von seinem Alltag. Er gibt auch eine „Sozialhausaufgabe“ auf. Ulrich Weighardt fordert seine Schülerinnen und Schüler also auf, jeden Tag etwas Gutes zu tun, damit es allen in der Familie und auch Menschen außerhalb der eigenen vier Wände besser gehen. Zum Beispiel: Mach eine versteckte gute Tat! Bring deine Familie zum Lachen! Verteile einen Regenbogen der Hoffnung! Teile glückliche Momente! Verteile Lob an deine Eltern und Familie! Lass dir eine Früher-Geschichte erzählen …

Weighardt ist vom Feedback seiner Klasse überwältigt. Die Kinder hätten ihm zurückgemeldet, dass sie die Aktion toll finden und sich jeden Tag auf das "Ja, Hallo ..." sowie eine neue Nachricht ihres Youtube-Lehrers freuen. Und sogar auf seine besonderen Hausaufgaben! Die guckt dann mitunter die ganze Familie gemeinsam an.

Die Abrufzahlen zeigen inzwischen, dass der Fankreis von Herrn Weighardts Sozialhausaufgaben inzwischen weit größer als die Klasse ist. Den Lehrer freut das, wenn er nicht nur der 8b Mut machen und zu guten Taten anregen kann, sondern auch andere Menschen mit seinen "Sozialhausaufgaben" animiert und inspiriert.

