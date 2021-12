Weihnachten

18:00 Uhr

Weihnachten im Wandel: Wie eine Patchwork-Familie das Fest verbringt

Plus Weihnachten ist das Fest der Familie. Aber warum ist das so - und was ist heute anders? Experten und Eltern erzählen, wie sich Fest und Familie verändert haben.

Von Lea Thies

Wenn Weihnachten nicht mehr weit ist, nur noch ein paar Stunden entfernt, dann startet Markus in den Weihnachtsmodus. Daran hat sich nichts verändert, obwohl sich sonst so viel verändert hat: Er holt am 24. Dezember vormittags den Weihnachtsschmuck hervor, das sind nun die Kugeln und kleinen Holzpferdchen, die er mit Clara gekauft hat, und die Wichtel für die Baumspitze. Dann macht er plattdeutsche Weihnachtsmusik an, „Wiehnachtstied Vol. 4“, die schon sein Vater einst beim Baumschmücken hörte.

