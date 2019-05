04.05.2019

"Käthchen von Heilbronn": Und die zwei Liebenden kriegen sich doch

Plus Kleists "Käthchen" macht es in unseren Tagen keinem Regisseur leicht. Am Staatstheater Augsburg packt Christian von Treskow viel in das heikle Stück hinein.

Von Rüdiger Heinze

Es ist eine bizarre Finalszene da im Martinipark bei Kleists „Käthchen von Heilbronn“: Endlich kriegt sie diesen mehr als herben Grafen vom Strahl, endlich kriegt dieser den ihm prophezeiten Engel Katharina, und der wirkliche Vater und der Ziehvater geben sektkorkenknallend ihren Segen dazu. Doch da fällt das Mädchen, die Braut mit ihrem enormen Kopfputz, schon wieder, noch einmal in Ohnmacht. Sie fällt – wie andere auch an diesem Abend – oft in Ohnmacht – oder wirft sich – wie andere auch – oft vor dem Grafen in den Staub. Alles tut sie, um ihn zu bekommen.

"Käthchen von Heilbronn" am Staatstheater Augsburg - kein leichter Stoff für Regisseure Jetzt ist es soweit – und doch bedeutet uns diese bizarre Finalszene mit ihren stylish hinkostümierten Figuren, unterlegt mit dräuender Musik: Hoffentlich geht das gut mit den beiden, hoffentlich steht diese Ehe wirklich unter dem himmlisch vorherbestimmten guten Stern. Es war jedenfalls ein weiter, langer, umkämpfter Weg dahin – und Kleist macht es auf diesem Weg keinem heutigen Regisseur leicht. Jeder muss sich in gewisser Weise ein bisschen aus der Affäre ziehen. So sehr warf sich Kleist dem einstigen Premierenpublikum an die Brust, als dass man heute bloß leichthändig über Edelkitsch, unfreiwillige Komik, Pathos und Betulichkeit hinweginszenieren könnte. Und das tut Christian von Treskow mit Heinrich von Kleist auch nicht. Er startet den Abend ernsthaft, er endet den Abend ernsthaft. Und dazwischen packt er viel anderes: parodistische Anklänge, Travestie, Slapstick, Comic, Kolportage. Ziemlich gemischt; mal gut, mal weniger gut gelungen. Doch unter dem Strich bleibt an diesem Sonntag ausführlich noch zu berichten: Dem schwierigen Stück, diesem großen historischen Ritterschauspiel mit seiner Dramatik und seiner herbeigedichteten Komik, wurde bühnenwirksam begegnet. Man schaut dem Käthchen gerne zu und dem Grafen von Strahl und der Schreckschraube Kunigunde und dem Regisseur, wie sie alle zusammen ihre Probleme zu bewältigen versuchen. Das ist das Tolle am Theater.

