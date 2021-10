Musik

vor 16 Min.

Streit um Festival: Das Bayerische Jazzinstitut steht in der Kritik

Das Jazzweekend in Regensburg zieht jedes Jahr tausende von Besucherinnen und Besuchern an.

Plus Mit der Organisation eines Festivals haben sich Regensburg und das in der Stadt beheimatete Institut überworfen – unüberwindbar. Was war passiert?

Von Reinhard Köchl

Der Name muss eigentlich Programm sein: Bayerisches Jazzinstitut! Zuständig für alles, was in Sachen Jazz zwischen Aschaffenburg und Garmisch-Partenkirchen, Neu-Ulm und Passau passiert. Und natürlich staatlich legitimiert und gefördert. Eine Anlaufstelle für Musikerinnen und Musiker, Veranstalterinnen und Veranstalter, Studierende. Eine Institution, die Leuchtturm, Sprachrohr, Interessenvertreter, Multiplikator und Medium in einem sein kann. Seit 1982 existiert und residiert das Bayerische Jazzinstitut in Regensburg, in Erscheinung getreten ist es bislang in erster Linie durch die Organisation des Bayerischen Jazzweekends (wieder so ein freistaatlicher Alleinvertretungsterminus!), dem größten Gratis-Jazzfest Deutschlands, das seit 1981 jährlich tausende von Menschen in die Regensburger Altstadt lockt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

