Residenztheater

30.05.2021

"Der Kreis um die Sonne": Wie das war auf der Party vor Corona

Die Gläser auf dem Tablett gingen gerade zu Bruch: Carolin Conrad und Max Rothbart in Roland Schimmelpfennigs „Der Kreis um die Sonne“ am Münchner Residenztheater.

Plus Blick zurück vor den Ausbruch der Pandemie: Roland Schimmelpfennig wirft am Residenztheater ein Schlaglicht auf die Gesellschaft.

Von Richard Mayr

In der Landeshauptstadt spielen sie schon wieder – Oper, Konzert und Theater, die Münchner Häuser haben aus dem Lockdown-Streaming-Modus wieder in den Vor-Ort-Betrieb gewechselt. Wer in den ewig anmutenden Monaten der Komplett-Schließung daran gezweifelt hat, ob die Menschen sich wieder raustrauen und in größeren Gruppen und in geschlossenen Räumen versammeln wollen, der hat an diesem ersten halbwegs erträglich temperierten Mai-Wochenende merken können: Ja, wahrscheinlich sehr viel schneller und problemloser, als im Lockdown noch gedacht.

