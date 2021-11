Mary Page Marlowes unglückliches Leben setzt sich wie ein Puzzle zusammen

Plus "Mary Page Marlowe": Eine Frau sucht die, die sie wirklich ist. Lili-Hannah Hoepner inszenierte den US-Dramatiker Tracy Letts im Staatstheater. Eine Rezension.

Mary Page Marlowe hat einiges durchgemacht in ihrem US-Leben. Dominante, verarmt-alleinerziehende Mutter, langsame Entwicklung hin zur Alkoholikerin, Trennung der eigenen ersten Ehe, Entwicklung des Sohnes hin zum Heroinabhängigen, Trennung der zweiten Ehe, sexuelle Abenteuer, Distanzierung der Tochter, Psychotherapie, Verursachung eines schweren Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, Tod des dritten Mannes, eigener Tod mit 69 Jahren.