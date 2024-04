Archäologische Staatssammlung München

14:00 Uhr

Ein echter Löwensprung: Die Archäologische Staatssammlung nach der Generalsanierung

Die Archäologische Staatssammlung München wird nach achtjähriger Generalsanierung am Mittwoch, 17. April, wieder eröffnet.

Plus Elegant, einladend und mit einem fabelhaften Ausstellungskonzept präsentiert sich die Archäologische Staatssammlung nach ihrer Generalsanierung. Auf 1200 Quadratmetern werden Geschichte und Geschichten erzählt.

Von Christa Sigg

Das neue Symbol passt perfekt: Es zeigt einen goldenen Löwen beim Sprung, einst Zierbeschlag auf einem frühmittelalterlichen Kampfschild aus der Gegend um Traunstein. Das bayerische Wappentier wirkt wenig Furcht einflößend, eher harmlos verspielt. Doch der Leo macht richtig Laune – wie so vieles in der Archäologischen Staatssammlung, die am Mittwoch nach einer grundlegenden Sanierung wieder fürs Publikum öffnet.

Ein goldener Löwe im Sprung, einst Zierbeschlag auf einem frühmittelalterlichen Kampfschild aus der Gegend um Traunstein, ist das neue Symbol für die Archäologische Staatssammlung München Foto: Archäologische Staatssammlung

Nach der Generalsanierung präsentiert sich die Archäologische Staatssammlung in München hell, weit und einladend

Bis zur Schließung 2016 zog Münchens vor- und frühgeschichtliches Museum etliche Besucher an. Die Begeisterung für den 70er-Jahre-Bau hielt sich dagegen in Grenzen, obwohl sich der Architekt Helmut von Werz ein sehr passables Konzept ausgedacht hatte: zurückhaltend und nah an den Farben der Natur, kubisch gegliedert und frei nach Schinkel um zwei Lichthöfe herum angelegt. Einer davon mit dem herrlichen Bodenmosaik einer römischen Villa aus Westerhofen bei Ingolstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen