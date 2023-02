Ausstellung

18:00 Uhr

"Flowers Forever": Jetzt sprechen die Blumen in der Kunsthalle München

In der Kunsthalle München zu sehen: Lawrence Alma-Tadema "Die Rosen des Heliogabulus" (1888).

Plus In München beginnt schon der Frühling – unter dem Titel "Flowers Forever" dreht sich in der Kunsthalle alles um die ewig faszinierenden Blumen und ihre oft delikaten Botschaften.

Von Christa Sigg

Als letzten Gruß wirft man Blumen ins Grab. Rosen als Zeichen der Liebe, Calla für die Unsterblichkeit, ihrem Großcousin Ludwig II. ließ Kaiserin Sisi Jasmin in den Sarg legen. Unter einem Blütenregen langsam zu ersticken, ist dann allerdings eine reichlich bizarre Variante dieses schönen Brauchs. Das jedenfalls wird von den Gästen des römischen Imperators Marcus Aurelius Antonius erzählt.

