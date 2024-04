Lenbachhaus München

18:00 Uhr

Attraktives Tauschgeschäft: Die Lenbachgalerie sortiert den "Blauen Reiter" neu

Im Lenbachhaus in München taucht man gerade in eine flirrende Fantasiewelt etwa und sieht dort auch das Frühwerk von Wassily Kandinsky („Reisiger Ritter“).

Plus Der „Blaue Reiter“ hat bald einen großen Auftritt in der Londoner Tate Modern. Das schafft im Münchner Lenbachhaus Platz für erstaunliche Entdeckungen.

Von Christa Sigg

Alexander Sacharoff kann nicht reisen, viel zu fragil ist sein Zustand. Und das blaue Pferd, das vor lauter Berühmtsein den Kopf ein bisschen verschämt zur Seite neigt, darf allenfalls einen Raum weiterziehen. Das ist beruhigend für die harten Fans des „Blauen Reiter“, die Ikonen wie Alexej von Jawlenskys berühmtes Bildnis des Tänzers sind noch da. Franz Marcs „Tiger“, der vor allem bei Schulklassen sofort auf Sympathie stößt, geht allerdings nach London und wirbt sogar für die „Expressionists“: In der Tate Modern beginnt am 25. April die Superschau über „Kandinsky, Münter And The Blue Rider“.

Bilder des "Blauen Reiter" sind im Lenbachhaus in München neu gehängt

Im Gegenzug konnte das Lenbachhaus die fulminante Turner-Ausstellung zeigen, die fast 280.000 Besucher anzog. Solches ist auf dem Kontinent nicht ganz einfach zu realisieren, deshalb werden in München zumindest bis 20. Oktober einige Höhepunkte des „Blauen Reiter“ fehlen. Ein Drama ist das keineswegs, denn man kann in der Städtischen Galerie aus dem Vollen schöpfen. Konkret sind das über 2000 Werke, die zum Teil noch nie zu sehen waren und die das allzu festgestanzte Bild korrigieren, erweitern, selbst in stilistisch-farbliche Regionen, die man nicht einmal dem entfernten „Reiter“-Umkreis zuordnen würde. Voraussetzung ist freilich auch, die Murnauer Reduktion auf klare Formen und intensive Farben nicht wie ein vom Himmel gestürztes Kunstwunder zu präsentieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen