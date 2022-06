Geschichte

vor 5 Min.

Die Frauen des Atelier Elvira kämpften für ein anderes Frauenbild

Plus Die Fotografinnen des Atelier Elvira waren anders. Sie glänzten als Unternehmerinnen und lebten offen ihr Homosexualität. Auch in Augsburg gab es eine Filiale.

Von Daniela Tiggemann

Alles, wirklich alles war außergewöhnlich an diesen beiden Frauen: Als sich die 29-jährige Anita Augspurg und die acht Jahre jüngere Sophia Goudstikker 1886 im damals liberal geltenden München niederließen, hatten sie für sich entschieden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. In den folgenden Jahren widersetzten sie sich dann den bürgerlichen Regeln, gründeten ein erfolgreiches Unternehmen, engagierten sich in der Frauenbewegung und fielen als Prototyp der „Modernen Frau“ in der bei Künstlern so beliebten Stadt immer wieder auf, ob durch Reformkleider und kurze, freche Frisuren oder ihre frei gelebte Homosexualität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen