Frage der Woche: Sich zu Halloween verkleiden?

Kinder ziehen an Halloween durch die Straßen und erbeuten Süßes – und Erwachsene? Ziehen sich merkwürdige Kostüme über und feiern. Ein Pro und Contra.

Pro: Die coolen Figuren sind doch immer die Bösewichte

Dein Chef schnauzt dich zu Unrecht an, aber du versuchst den aufsteigenden Groll wegzulächeln und dich in ruhigem Ton zu erklären, damit es nicht noch weiter eskaliert: Ist es nicht anstrengend, es jeden Tag allen recht machen zu wollen, sich manchmal sogar verstellen zu müssen? Gute Miene zum bösen Spiel – an Halloween kann man damit für eine Nacht Schluss machen und auch mal in eine freche, furchterregende oder griesgrämige Rolle schlüpfen. Vom Groll zum Troll zum Beispiel. Oder zum Schurken aus dem Lieblingsfilm.

Die wirklich coolen Figuren sind doch sowieso immer die Bösewichte. Angelina Jolie als böse Fee in der Disney-Geschichte Maleficent etwa. In Interviews erklärte der Hollywood-Star, dass auch sie es richtig genossen hatte, in diese boshafte und mächtige Rolle zu schlüpfen.

Außerdem bietet Halloween den perfekten Vorgeschmack auf die Faschingssaison, die knapp zwei Wochen später ihren Auftakt feiert. Im alemannischen Raum – der Heimat der Autorin – sind gruselige Gestalten auch an Fasching feste Tradition. Mit Hexen und Dämonen soll im Februar der Winter vertrieben werden. Ach, wie schön wäre es, wenn sich durch die Halloween-Kostüme der Winter so abschrecken lasse, dass er erst gar nicht kommt? Jetzt sofort in den Frühling springen. Das wär's doch... (Paula Binz)

Contra: Als ob Erwachsene eine Kinderparty gecrasht haben

Eben eine sehr interessante Mail vom Informationsportal Betrugstest erhalten: „Das beliebteste Kostüm, in das Deutsche, Österreicher und Schweizer an Halloween schlüpfen möchten, ist das der Schülerin Wednesday Addams aus der beliebten Netflix-Serie.“ Was sagt das? Auf jeden Fall schon mal dies: Auch an Halloween wollen offenbar sehr viele Menschen wie auch an den restlichen Tagen des Jahres so gut wie möglich aussehen – so gut wie zum Beispiel jene schwarzbezopfte Wednesday, die in ihrem schwarzen Tülldress wirklich eine umwerfende Figur macht.

Weiterrecherchiert und nach den Bestsellern unter den Halloween-Kostümen gegoogelt. Bei den Frauen sind das: Sexy Zombie, Sexy Skelett, Fallen Angel und ein klassisches Vampir-Outfit mit eng geschnürtem Korsett. Bei den Männern angesagt: Mörderischer Chirurg, Totenbeschwörer und natürlich, schick, Vampir mit Samtsakko. Wollen Sie zu dieser Party? Wo der mörderische Chirurg einem Fallen Angel mit seinem Plastikbesteck am Flügel sägt? Ist das Halloween? Wo bleibt da Blut, Schleim und Ekel? Wo der Horror? Wo die Hässlichkeit? Oder ist das nur eine Art Zombie-Halloween, eine leblose Idee, gehüllt ins Gewand einer schrecklichen Mottoparty? In diesem Jahr sollen angeblich auch noch Barbie-Kostüme gefragt sein. Wegen des Films natürlich. Treffen sich also Weird Barbie und Wednesday und plaudern mit Harry Potter und Shrek… Wonach das klingt? Als ob Erwachsene eine Kinderparty gecrasht hätten. Für die Kinder aber war Halloween schon immer ein wirklich feines Fest: Nachbarn erschrecken, Ketchup-Blut verspritzen, nachts auf der Straße, und dann all der Zucker, ja! Lassen wir es ihnen! (Stefanie Wirsching)

