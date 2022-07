Ingolstadt

06:00 Uhr

Nach "Nein" zum Neubau: Wie blickt das Theater Ingolstadt nun in die Zukunft?

So hätten die Kammerspiele aussehen sollen. Doch bei einem Bürgerentscheid in Ingolstadt wurde der Bau abgelehnt.

Plus Im Bürgerentscheid wurde der Neubau einer Spielstätte in Ingolstadt abgelehnt. Intendant Knut Weber und sein Ensemble stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Von Luzia Grasser

Ingolstadt wird keine Kammerspiele bekommen. Zumindest nicht am vorgesehenen Standort. 60 Prozent all jener, die am Sonntag beim Bürgerentscheid ihre Stimme abgegeben haben, das sind rund 15.000 Ingolstädterinnen und Ingolstädter, wollen keinen Theaterneubau direkt an der Donau. Damit ist eine Frage weiter offen: Wo wird Theater gespielt, wenn das Stadttheater aus den 1960er Jahren saniert werden muss? Wird ein Theaterzelt aufgebaut? Oder wird das Theaterspielen gleich ganz eingestellt? Und wo gibt es eine Alternative für Bälle und Feierlichkeiten, die bislang im Festsaal stattgefunden haben?

